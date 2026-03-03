Menü Suche
BTSV: Hoffmann fällt wochenlang aus

von Remo Schatz - Quelle: eintracht.com
Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Thorben Hoffmann verzichten. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat sich der Stammkeeper bei einem Trainingszusammenstoß eine Hüftverletzung zugezogen.

Eintracht Braunschweig
ℹ️ Nach eingehenden Untersuchungen hat sich unser Torhüter Thorben Hoffmann für eine konservative Behandlung seiner Hüftverletzung entschieden.

Wir drücken dir ganz fest die Daumen, Thorben! ✊🏻🍀

„Nach eingehenden Untersuchungen und Gesprächen mit mehreren Ärzten“ hat sich der BTSV-Kapitän dazu entschieden, die Blessur konservativ zu behandeln und demnach auf eine OP zu verzichten. Das Reha-Programm wir Hoffmann in München absolvieren. Sollte die Behandlung anschlagen, ist eine Rückkehr im April denkbar.

