BTSV: Hoffmann fällt wochenlang aus
Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Thorben Hoffmann verzichten. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat sich der Stammkeeper bei einem Trainingszusammenstoß eine Hüftverletzung zugezogen.
Eintracht Braunschweig @EintrachtBSNews – 11:41
ℹ️ Nach eingehenden Untersuchungen hat sich unser Torhüter Thorben Hoffmann für eine konservative Behandlung seiner Hüftverletzung entschieden.Bei X ansehen
Wir drücken dir ganz fest die Daumen, Thorben! ✊🏻🍀
„Nach eingehenden Untersuchungen und Gesprächen mit mehreren Ärzten“ hat sich der BTSV-Kapitän dazu entschieden, die Blessur konservativ zu behandeln und demnach auf eine OP zu verzichten. Das Reha-Programm wir Hoffmann in München absolvieren. Sollte die Behandlung anschlagen, ist eine Rückkehr im April denkbar.
