Slot nimmt Wirtz in Schutz – Isak vor Debüt?

Mit großer Begeisterung wurde Florian Wirtz beim FC Liverpool empfangen. Der 22-Jährige soll der Chef in der Offensive der Reds werden. Bäume ausgerissen hat der 125-Millionen-Mann, der von Bayer Leverkusen kam, bislang jedoch noch nicht. Nun hat sein Trainer Stellung bezogen.

Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Spiel (21 Uhr) gegen Atlético Madrid verwies Arne Slot vor diesem Hintergrund auf die starken Gegener: „Ich schreibe das Bournemouth, Newcastle, Arsenal und einer Mannschaft zu, die seit mehr als 12 Monaten zu Hause in Burnley ungeschlagen war.“

Zudem habe der gebürtige Pulheimer durchaus seinen Anteil an den Siegen gehabt: „Florian war Teil einer Mannschaft, die in Newcastle und zu Hause gegen Arsenal gewonnen hat, was uns in der letzten Saison nicht gelungen ist. Er ist Teil einer Mannschaft, die derzeit die Nummer eins in der Liga ist.“

Rekordtransfer in Lauerstellung

Alexander Isak könnte derweil gegen die Colchoneros sein Debüt für Liverpool feiern. Slot stellte dem Stürmer auf der Pressekonferenz einen Einsatz in Aussicht: „Es besteht definitiv eine Chance, dass er spielen wird, denn er ist im Kader. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass er nicht 90 Minuten spielen wird, und alles andere werden Sie morgen sehen.“

Der 25-Jährige wechselte erst am Deadline Day für 145 Millionen Euro von Newcastle United zu den Reds. Bei den Magpies absolvierte er aufgrund seines Wechselwunschs kaum Teile der Vorbereitung, weshalb Slot den Schweden behutsam aufbauen will.