Stürmer gesucht: Eintracht plant neuen Anlauf bei Osula

Am Ende scheiterte ein Wechsel auch an der Zeit. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche konnte sich mit Newcastle United nicht über einen Transfer von William Osula einigen. Die Engländer forderten eine Ablöse von 30 Millionen Euro, Krösche wollte den Stürmer jedoch nur mit Kaufoption ausleihen. Doch geschlossen ist die Akte Osula in der Bankenmetropole noch nicht.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchten Adlerträger im Winter einen neuen Angreifer verpflichten. Osula steht dabei weiter im Fokus. Trainer Dino Toppmöller hat der 22-Jährige telefonisch bereits versichert, dass er unbedingt nach Frankfurt will.

Finanzieren kann die Eintracht den Deal mit den Mehreinnahmen aus der Champions League. Schon in der vergangenen Spielzeit strich man durch das Erreichen des Viertelfinals der Europa League 20 Millionen Euro Gewinn ein. Durch die Teilnahme an der Königsklasse dürfte dieser nach dieser Spielzeit noch höher ausfallen.