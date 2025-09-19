Menü Suche
„Nicht mein Niveau“: Mourinho tritt heftig gegen Fener nach

José Mourinho heuert nach nur knapp dreiwöchiger Vereinslosigkeit bei Benfica Lissabon an. Zuvor muss er aber noch mit Fenerbahce abrechnen.

von Lukas Hörster
José Mourinho auf einer PK @Maxppp

José Mourinho lässt kaum ein gutes Haar an seinem ehemaligen Arbeitgeber Fenerbahce. Während seiner Vorstellung als neuer Trainer von Benfica Lissabon polterte The Special One am gestrigen Donnerstag: „Es war ein Fehler, zu Fenerbahce zu gehen. Das entsprach nicht meinem kulturellen Niveau, es entsprach nicht meinem fußballerischen Niveau, es war nicht mein Niveau.“

Mourinho coachte den Istanbuler Großklub knapp über ein Jahr lang und blieb ohne Titel. Nachdem er mit Fener Ende August in der Champions League-Qualifikation ausgerechnet an Benfica gescheitert war, wurde der Portugiese entlassen.

Nun tritt er in Lissabon die Nachfolge von Bruno Lage an, der seinerseits nach der Königsklassen-Pleite gegen Qarabag Agdam (2:3) am Dienstag gehen musste. Mourinho selbstbewusst: „Als Trainer von Benfica kehre ich zu meinem Niveau zurück und mein Niveau ist es, die größten Klubs der Welt zu trainieren.“ Der 62-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Im Anschluss an die laufende Saison haben jedoch beide Parteien eine Ausstiegsklausel.

