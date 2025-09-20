Union: Kehrt Leite zurück?

Diogo Leite (26) könnte zeitnah in den Kader von Union Berlin zurückkehren. Trainer Steffen Baumgart deutete auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt für heute Abend sowohl beim Inneverteidiger als auch bei Mittelfeldspieler Andras Schäfer (26) eine Entscheidung an: „Andras und Diogo haben trainiert. Wir werden morgen die Entscheidung treffen, ob sie im Kader sind.“

Kommt es zum Kadercomeback, winkt dem Duo sogar die Startelf: „Wenn ja, sind sie natürlich sehr gute Optionen, auch für die Startelf. Das Ganze lassen wir uns offen. Es gibt auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten, die wir im Kopf haben.“ Leite wollte im Sommer Union eigentlich verlassen und absolvierte deshalb nur Teile der Vorbereitung mit den Eisernen. Ein Abnehmer fand sich jedoch nicht.