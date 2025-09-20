Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nach Hack: Nächster Ausfall bei Gladbach

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Franck Honorat im Gladbach-Training @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss den nächsten Ausfall verkraften. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt Franck Honorat (29) für mindestens zwei Spiele aus. Der Flügelspieler laboriert an muskulären Problemen, die einen Einsatz sowohl am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen als auch kommende Woche gegen Eintracht Frankfurt nicht zulassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits gestern erreichte die Fohlen eine Hiobsbotschaft. Offensivspieler Robin Hack (27) muss sich aufgrund eines Meniskusrisses einer Operation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. In der Offensive muss der vorläufige Interimscoach Eugen Polanski also improvisieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Franck Honorat

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Franck Honorat Franck Honorat
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert