Nach Hack: Nächster Ausfall bei Gladbach

Borussia Mönchengladbach muss den nächsten Ausfall verkraften. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt Franck Honorat (29) für mindestens zwei Spiele aus. Der Flügelspieler laboriert an muskulären Problemen, die einen Einsatz sowohl am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen als auch kommende Woche gegen Eintracht Frankfurt nicht zulassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits gestern erreichte die Fohlen eine Hiobsbotschaft. Offensivspieler Robin Hack (27) muss sich aufgrund eines Meniskusrisses einer Operation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. In der Offensive muss der vorläufige Interimscoach Eugen Polanski also improvisieren.