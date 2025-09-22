Menü Suche
Mainz monatelang ohne Caci

von Fabian Ley - Quelle: mainz05.de
Anthony Caci wird von Dominik Kohr angeschrien @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den kommenden Monaten auf Anthony Caci (28) verzichten. Der französische Rechtsverteidiger hat sich beim 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag „eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel“ zugezogen.

1. FSV Mainz 05
Anthony Caci hat sich im Spiel beim FC Augsburg eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. 😔

Die Rückkehr unseres Verteidigers in den Trainingsbetrieb ist abhängig vom individuellen Heilungsverlauf, wird aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet.
Caci musste in der 83. Minute ausgewechselt werden, nachdem er nach einer Bewegung Schmerzen im Adduktorenbereich verspürt hatte. Die genaue Aufallzeit werde vom Heilungsverlauf abhängen, so die 05er. Mit Cacis Rückkehr rechnen die Rheinhessen erst Anfang 2026.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
