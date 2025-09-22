Mainz monatelang ohne Caci

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den kommenden Monaten auf Anthony Caci (28) verzichten. Der französische Rechtsverteidiger hat sich beim 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag „eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel“ zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Caci musste in der 83. Minute ausgewechselt werden, nachdem er nach einer Bewegung Schmerzen im Adduktorenbereich verspürt hatte. Die genaue Aufallzeit werde vom Heilungsverlauf abhängen, so die 05er. Mit Cacis Rückkehr rechnen die Rheinhessen erst Anfang 2026.