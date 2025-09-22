Bundesliga
Mainz monatelang ohne Caci
1 min.
@Maxppp
Der 1. FSV Mainz 05 muss in den kommenden Monaten auf Anthony Caci (28) verzichten. Der französische Rechtsverteidiger hat sich beim 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag „eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel“ zugezogen.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FSV Mainz 05 @1FSVMainz05 – 15:35
Anthony Caci hat sich im Spiel beim FC Augsburg eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. 😔Bei X ansehen
Die Rückkehr unseres Verteidigers in den Trainingsbetrieb ist abhängig vom individuellen Heilungsverlauf, wird aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet.
Die Rückkehr unseres Verteidigers in den Trainingsbetrieb ist abhängig vom individuellen Heilungsverlauf, wird aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet.
Caci musste in der 83. Minute ausgewechselt werden, nachdem er nach einer Bewegung Schmerzen im Adduktorenbereich verspürt hatte. Die genaue Aufallzeit werde vom Heilungsverlauf abhängen, so die 05er. Mit Cacis Rückkehr rechnen die Rheinhessen erst Anfang 2026.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden