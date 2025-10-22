Menü Suche
Ziyech findet neuen Klub

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Hakim Ziyech für Marokko auf dem Platz @Maxppp

Hakim Ziyech hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Laut Fabrizio Romano schließt sich der 32-Jährige dem marokkanischen Spitzenklub Wydad Casablanca an. Der in den Niederlanden aufgewachsene Offensivspieler habe sich trotz mehrerer Angebote entschieden, erstmals ins Heimatland seiner Eltern zu wechseln.

Zuletzt war Ziyech seit Juni vereinslos. Zuvor hatte der Edeltechniker seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag beim katarischen Klub Al Duhail SC aufgelöst. In seiner Karriere stand der Linksfuß unter anderem für Ajax Amsterdam, den FC Chelsea und Galatasaray auf dem Platz.

