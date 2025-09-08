Eintracht-Flirt Doumbia wird fündig

Al Ittihad hat den Transfer von Mahamadou Doumbia eingetütet. Der von Laurent Blanc trainierte Wüstenklub begrüßt den 21-jährigen Mittelfeldspieler von Royal Antwerpen offiziell als Neuverpflichtung. Auch bei Eintracht Frankfurt war der Malier zwischenzeitlich gehandelt worden. Nun unterschreibt der Achter einen Fünfjahresvertrag bei Al Ittihad.

Antwerpen streicht für Doumbia rund 19 Millionen Euro Ablöse ein. Vor zwei Jahren hatte der belgische Erstligist den spielstarken Rechtsfuß für gerade einmal eine sechsstellige Summe aus seiner Heimat Mali losgeeist. Für Antwerpen bestritt der Nationalspieler, der im Juni sein Debüt feierte, insgesamt 58 Pflichtspiele (elf Torbeteiligungen).