20-Millionen-Deal: Jota Silva verlässt Nottingham

Jota Silva wechselt am türkischen Deadline Day zu Besiktas. Bilder zeigen den Angreifer bei seiner Ankunft in Istanbul. Laut Fabrizio Romano leiht Besiktas den Portugiesen zunächst für eine Gebühr von knapp drei Millionen Euro aus. Mit Nottingham Forest wurde zudem eine Kaufoption über rund 17 Millionen Euro vereinbart, die verpflichtend werden kann.

Erst im vergangenen Sommer hatten die Tricky Trees den 26-Jährigen für sieben Millionen Euro von Vitória Guimarães verpflichtet. In der ersten Elf konnte sich Jota Silva aber nicht nachhaltig etablieren. Ein elfminütiger Kurzeinsatz steht in der neuen Saison zu Buche.