FCA findet Kabadayi-Abnehmer

Angreifer Yusuf Kabadayi (21) kehrt dem FC Augsburg wohl den Rücken. Laut ‚Gazispor‘ geht es zu Süper Lig-Vertreter Gaziantep FK. Journalist Resat Can Özbudak ergänzt, dass es sich um eine einjährige Leihe handelt. Das Transferfenster in der Türkei schließt am heutigen Freitag.

In Augsburg steht Kabadayi noch bis 2028 unter Vertrag, hat unter Trainer Sandro Wagner derzeit aber keine Perspektive. Vor einem Jahr war der gebürtige Münchner vom FC Bayern in die Fuggerstadt gekommen, für die FCA-Profis kam er sechsmal zum Einsatz.