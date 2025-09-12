Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Darmstädter Dursun

von David Hamza
Serdar Dursun im Fener-Trikot @Maxppp

Serdar Dursun wechselt zurück in die Türkei. Der 33-jährige Mittelstürmer unterschreibt einen Einjahresvertrag bei Kocaelispor. Dursun kommt vom iranischen Klub Persepolis zum Süper Lig-Aufsteiger.

Kocaelispor
Yeni transferimiz Serdar Dursun için tesislerimizde imza töreni düzenlendi. ✍🏻
In seiner Karriere lief der gebürtige Hamburger unter anderem schon für Fenerbahce, Darmstadt 98 und Greuther Fürth auf. Zehn Spiele bestritt Dursun für die türkische Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
