Neuer Mounié-Klub steht fest

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Steve Mounié applaudiert den Fans @Maxppp

Alanyaspor hat sich im Werben um Steve Mounié (30) offenbar durchgesetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stürmer kurz vor einer Leihe zum türkischen Erstligisten. Offen bleibt, ob mit dem FC Augsburg eine Kaufoption vereinbart wird. Das muss bis zum morgigen Freitag geklärt werden, dann schließt das Wechselfenster in der Türkei.

Mounié war im vergangenen Sommer ablösefrei von Stade Brest zu den Fuggerstädtern gekommen. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Angriff stehen beide Parteien der frühzeitigen Trennung offen gegenüber. Bis zuletzt soll sich auch ein weiterer Verein Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert haben.

