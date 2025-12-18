Bayern steigt in neuen Markt ein

Der FC Bayern hat künftig ein besonderes Auge auf Talente aus Ecuador. Wie die Münchner mitteilen, wird die Sociedad Deportivo Aucas aus Quito künftig Teil der Partnerschaft des FCB und dem Los Angeles FC. Ziel sei es, den talentiertesten Talenten aus Ecuador eine Perspektive in der MLS oder Europa zu bieten.

„Ecuador bringt seit Jahren herausragende Fußballer hervor, und wir sehen großes Potenzial darin, unsere Präsenz in diesem dynamischen Fußballmarkt weiter auszubauen“, so Jochen Sauer, der als Geschäftsführer der Kooperation mit dem Namen Red & Gold Football fungiert. Ecuador hat in den vergangenen Jahren einige Talente hervorgebracht. Die Bundesliga hat dabei unter anderem mit Piero Hincapié (23/FC Arsenal) bei Bayer Leverkusen und Willian Pacho (24/Paris St. Germain) bei Eintracht Frankfurt positive Eindrücke bekommen.