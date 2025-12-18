Europa-Rückkehr: Bahn frei für Thiago Silva

Ab sofort kann Thiago Silva ablösefrei zu einem neuen Verein wechseln. Fluminense hat die vorzeitige Vertragsauflösung mit dem 41-jährigen Innenverteidiger bestätigt. Der Verein dankt dem Spieler für sein großes Engagement und seine Professionalität während seiner gesamten Laufbahn und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Silva war im Sommer 2024 vom FC Chelsea zu seinem Jugendklub zurückgekehrt, prompt führte er den Verein vom Zuckerhut als Kapitän an. Nun hat der 113-fache brasilianische Nationalspieler aber immer noch nicht genug. Berichten zufolge beschäftigt sich der ehemalige Weltklasse-Abwehrspieler mit einer Rückkehr nach Europa – seine Söhne spielen in der Jugendabteilung des FC Chelsea.