Union-Stürmer im Winter weg?

Bricht Marin Ljubicic seine Zelte bei Union Berlin nach weniger als einem Jahr schon wieder ab? Die ‚Bild‘ berichtet zumindest von einem längeren Gespräch zwischen dem Angreifer, der erst im vergangenen Winter für 4,5 Millionen Euro vom LASK zu den Köpenickern gewechselt war, und Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt, in dem womöglich die weitere Zusammenarbeit thematisiert wurde. Das Boulevardblatt mutmaßt, dass Ljubicic „zum ersten Winter-Abgang werden“ könnte.

An der Alten Försterei konnte sich der 23-Jährige bislang nicht durchsetzen, in der laufenden Saison wartet er noch auf seinen ersten Einsatz. Möglich, dass der frühere kroatische U21-Nationalspieler in seine Heimat zurückkehrt, um wieder häufiger auf dem Feld zu stehen. Dem Vernehmen nach beschäftigt sich der amtierende Meister HNK Rijeka mit einer Verpflichtung von Ljubicic. Allerdings könnte das Gehalt des Stürmers ein Problem darstellen.