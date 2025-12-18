Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Glasner plant mit Guéhi

von Dominik Schneider
Marc Guéhi schaut in die Ferne @Maxppp

Bei Oliver Glasner herrscht Gelassenheit bezüglich Marc Guéhi. Dass der Innenverteidiger Crystal Palace schon im Januar verlassen könnte, spielt in den Gedanken des Cheftrainers nach eigener Aussage keine Rolle: „Ich denke, Marc wird bis zum Ende der Saison bleiben.“ Weiter betont der Österreicher: „Ich weiß, dass es derzeit kein Angebot gibt, warum sollte ich also etwas anderes erwarten?“

Zum Saisonende läuft der Vertrag des 25-Jährigen aus. Dass der englische Nationalspieler den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen will, ist längst bekannt. Manchester City, der FC Liverpool, Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern strecken allesamt die Fühler in Richtung Guéhi aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Crystal Palace
Marc Guéhi

