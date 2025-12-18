Honorat fehlt auch gegen Dortmund

Borussia Mönchengladbach muss beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr) weiterhin auf Franck Honorat verzichten. Wie Trainer Eugen Polanski auf der Pressekonferenz bestätigte, steht der 29-Jährige für das Borussen-Duell nicht zur Verfügung. Der Flügelflitzer laboriert seit seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Pokalspiel gegen St. Pauli (1:2) Anfang Dezember an muskulären Problemen in der Wade.

Neben Honorat fehlt auch Marvin Friedrich (30) den Gladbachern. Der Innenverteidiger muss aufgrund von Sprunggelenksproblemen passen. Florian Neuhaus (28) hingegen ist nach muskulären Beschwerden, die ihn drei Wochen außer Gefecht setzten, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und stellt eine Option für das letzte Spiel des Jahres dar. Auch der zuletzt gesperrte Joe Scally (22) steht den Fohlen wieder zur Verfügung.