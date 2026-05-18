Der FC Schalke 04 strebt bei Soufiane El-Faouzi eine Vertragsverlängerung über 2029 hinaus an. Wie aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ hervorgeht, wurden bereits entsprechende Signale an den 23-jährigen Mittelfeldspieler gesendet.

Unter der Anzeige geht's weiter

El-Faouzi war eine elementare Stütze auf dem Weg zur Zweitligameisterschaft. Der gebürtige Siegener war erst im vergangenen Sommer für schlappe 200.000 Euro von Alemannia Aachen gekommen. Mittlerweile wirft Sky 15 bis 16 Millionen als potenzielle Ablöse für El-Faouzi in den Raum. Neben El-Faouzi soll unterdessen auch Vitalie Becker (21) verlängern. Bei Adil Aouchiche (23), Kevin Müller (35) und Loris Karius (32) sieht es dahingehend schon sehr gut aus.