WM-Schock bei Yamal

Bei der spanischen Nationalmannschaft werden die Sorgen um Lamine Yamal immer größer. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der 18-Jährige das WM-Auftaktspiel gegen Kap Verde (15. Juni) voraussichtlich verpassen, zudem sei sein Einsatz in der zweiten Partie gegen Saudi-Arabien (21. Juni) fraglich. Damit wird La Furia Roja zum Turnierstart ausgerechnet auf ihren wichtigsten Offensivspieler verzichten müssen.

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Yamal laboriert an einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel, die er sich Ende April zuzog. Der Flügelspieler befindet sich aktuell im Reha-Training, ein konkreter Zeitpunkt für seine Rückkehr steht nicht fest. Nach der Verletzung von Fermín López (23) ist dies die nächste bittere Nachricht für die Spanier im Hinblick auf die Weltmeisterschaft.