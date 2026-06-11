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Bundesliga

BVB: Anfrage bei 40-Millionen-Mann

Borussia Dortmund möchte in diesem Sommer Offensivverstärkung an Bord holen. Einen spannenden Kandidaten haben die Verantwortlichen in Italien ausfindig gemacht.

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Matias Soule im neuen Roma-Trikot @Maxppp

In der Offensivabteilung von Borussia Dortmund könnte es in diesem Sommer noch reichlich Veränderungen geben. Der BVB soll aktuell mit Fenerbahce über einen Verkauf von Serhou Guirassy (30) verhandeln, zudem ist ein Abgang von Karim Adeyemi (24) möglich.

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Auch auf der Zugangsseite soll es noch Bewegung geben. Mit Matías Soulé bringt die ‚Gazzetta dello Sport‘ nun einen spannenden Namen ins Spiel. Demzufolge seien die Schwarz-Gelben bereit, bei der AS Rom eine Anfrage einzureichen.

Den Wert des flexiblen Offensivspielers taxiert die Roma auf 35 bis 40 Millionen Euro. Dass der BVB so tief in die Tasche greifen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Schon im vergangenen Sommer wurde der Argentinier mit dem amtierenden Vizemeister in Verbindung gebracht, ein Transfer kam allerdings nicht zustande.

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Soulé plant Sommerwechsel

Neben Dortmund beobachten auch Aston Villa und der AFC Bournemouth die Entwicklung des 23-Jährigen. Der italienischen Tageszeitung zufolge ist der BVB nach aktuellem Stand jedoch ernsthafter an Soulé interessiert. Dessen Vertrag bei den Giallorossi läuft noch bis 2029.

Dem Bericht zufolge strebt der Linksfuß im Sommer einen Tapetenwechsel an. Soulé war vor zwei Jahren für fast 29 Millionen Euro von Juventus Turin in die Ewige Stadt gewechselt, wo ihm der endgültige Durchbruch aber nicht gelang. Dafür dann in Dortmund?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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