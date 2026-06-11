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Ligue 1

Gute Chancen: Toppmöller vor Trainer-Comeback?

von Julian Jasch - Quelle: La Voix du Nord | L'Équipe
Dino Toppmöller am Spielfeldrand @Maxppp

Heuert Dino Toppmöller in der französischen Ligue 1 an? Informationen von ‚La Voix du Nord‘ zufolge ist der 45-jährige Übungsleiter ein Kandidat beim RC Lens für die Nachfolge von Pierre Sage. Laut der ‚L’Équipe‘ liegt der Ex-Frankfurt-Coach sogar gut im Rennen, zudem sei der OGC Nizza an ihn herangetreten.

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Auch Olivier Pantaloni vom FC Lorient wird mit Lens in Verbindung gebracht, nun könnte es aber auf Toppmöller hinauslaufen. Interessant: Zwischenzeitlich wurde er auch bei Crystal Palace gehandelt, dort tritt allerdings ausgerechnet Sage in die Fußstapfen von Oliver Glasner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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