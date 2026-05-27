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Leihspieler überzeugt: Augsburg bindet Ribeiro

von Martin Schmitz - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Rodrigo Ribeiro konnte während seiner Leihe beim FC Augsburg überzeugen @Maxppp

Rodrigo Ribeiro wird auch in der kommenden Saison für den FC Augsburg auf Torejagd gehen. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, wurde die Kaufoption im Leihvertrag des 21-Jährigen gezogen. Der portugiesische U21-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2031, fünf Millionen Euro Ablöse fließen an Sporting Lissabon. Bis zu einer weiteren Million können an Boni noch hinzukommen. „Rodrigo hat in den vergangenen Monaten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat uns auch menschlich überzeugt und passt mit seiner Art sehr gut zum FCA. Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg mit ihm weiterzugehen“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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FC Augsburg
Rodrigo #Ribeiro bleibt 𝐑𝐨𝐭-𝐆𝐫𝐮̈𝐧-𝐖𝐞𝐢ß! 🔥🙌
Nachdem wir die Kaufoption gezogen haben, bleibt uns der portugiesische Stürmer bis 2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣ erhalten. Wir freuen uns auf die nächste Zeit mit Dir, Ribeiro! ❤️💚🤍

🗞️ Die komplette Meldung gibt’s hier:

#Ribeiro2031
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Ribeiro stammt aus der Sporting-Jugend und hat seit der U15 sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen. Der Mittelstürmer war im Winter zu den bayerischen Schwaben gewechselt und erzielte seitdem in 14 Liga-Einsätzen zwei Treffer. „Ich bin sehr glücklich, weiter für den FC Augsburg spielen zu dürfen. Ich habe mich hier schnell eingelebt und mich vom ersten Tag an im Verein, in der Mannschaft und in der Stadt sehr wohlgefühlt“, so Ribeiro selbst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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