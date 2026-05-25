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Bundesliga

VfB schließt Nübel-Kauf aus

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Alexander Nübel mit VfB-Logo @Maxppp

Der VfB Stuttgart wird Alexander Nübel (29) in diesem Sommer nicht festverpflichten. Laut ‚Sky‘ schließen die Schwaben einen Kauf grundsätzlich aus, weitere Gespräche stehen allerdings an, sodass eine Weiterbeschäftigung in Form einer Leihe zumindest noch theoretisch möglich erscheint.

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Fakt ist aber, dass die Stuttgarter mit Leihrückkehrer Dennis Seimen (20) als neue Nummer eins planen. Eine Weiterbeschäftigung von Nübel, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis 2030 datiert ist, wäre an der Stelle womöglich das falsche Zeichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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