Bayern bleibt dran: Verwirrung um geheimes Gittens-Treffen

Während Nico Williams (22) von Athletic Bilbao wohl weiterhin Plan A beim FC Bayern ist, kümmert sich Max Eberl auch um andere Kandidaten. Sollte der spanische Nationalspieler seiner Zusage an den FC Barcelona treu bleiben, versucht Bayerns Sportvorstand gewappnet zu sein. Dabei geriet zuletzt auch Jamie Gittens von Borussia Dortmund wieder in den Fokus.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von einem Treffen zwischen Eberl und Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Dabei soll es durchaus auch um die Möglichkeit gegangen sein, Gittens von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Watzke selbst widerspricht gegenüber derselben Zeitung wenig später diesen Gerüchten.

Ein Wechsel zum ebenfalls weiterhin interessierten FC Chelsea scheiterte auf den letzten Metern am Deadline Day der ersten Sommer-Transferperiode. Dortmund verlangte 65 Millionen Euro, aus England gab es nur ein Angebot über 55 Millionen Euro. Dass mit dem deutschen Rekordmeister ein Mitbewerber in den Poker um Gittens einsteigt, spielt dem BVB selbstredend in die Karten. Bis zum 31. August darf der 20-jährige Engländer noch wechseln – ob wie bislang geplant zu Chelsea oder doch zu den Bayern, ist offen.