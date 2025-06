BVB-Talent in Lecce vorgestellt

Ein BVB-Talent geht den nächsten Schritt in Italien. In einer offiziellen Meldung der US Lecce wurde heute William Rashidi begrüßt. Der Technische Direktor Pantaleo Corvino und der Sportdirektor Stefano Trinchera nahmen den 19-jährigen Schweden in der Geschäftsstelle des Serie A-Klubs in Empfang.

Den Transfer machten die Italiener bereits am vergangenen Freitag offiziell bekannt. Der schwedische U19-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit ausschließlich in verschiedenen Wettbewerben für Dortmunds A-Junioren zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag läuft in wenigen Tagen aus, der Wechsel nach Lecce findet ablösefrei statt.