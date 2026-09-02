Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Köln verleiht Bakatukanda

von Tobias Feldhoff
3 min.
Elias Bakatukanda beim FC-Training @Maxppp

Der 1. FC Köln verschafft Innenverteidiger Elias Bakatukanda (22) Spielpraxis auf hohem Niveau. Für ein Jahr verleiht der Bundesligist das 1,95 Meter große Eigengewächs in die zweite Liga an den VfL Osnabrück. Eine Kaufoption haben die beiden Klubs nicht vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Elias bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profifußball mit. Er verfügt über gute körperliche Voraussetzungen, ist zweikampfstark und bringt gleichzeitig die Ruhe und Qualität mit, um Situationen spielerisch zu lösen. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Variabilität geben kann und freuen uns, dass wir ihn für den VfL gewinnen konnten“, sagt Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Köln
Osnabrück
Elias Bakatukanda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Osnabrück Logo VfL Osnabrück
Elias Bakatukanda Elias Bakatukanda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert