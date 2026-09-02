Köln verleiht Bakatukanda

Der 1. FC Köln verschafft Innenverteidiger Elias Bakatukanda (22) Spielpraxis auf hohem Niveau. Für ein Jahr verleiht der Bundesligist das 1,95 Meter große Eigengewächs in die zweite Liga an den VfL Osnabrück. Eine Kaufoption haben die beiden Klubs nicht vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Elias bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Profifußball mit. Er verfügt über gute körperliche Voraussetzungen, ist zweikampfstark und bringt gleichzeitig die Ruhe und Qualität mit, um Situationen spielerisch zu lösen. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Variabilität geben kann und freuen uns, dass wir ihn für den VfL gewinnen konnten“, sagt Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL.