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Offiziell Weltmeisterschaft

Frankreich-Legende wird Senegal-Trainer

von Tom Steinmetzler
1 min.
Patrick Vieira mit einem Mikrofon @Maxppp

Der Senegal hat einen Nachfolger für Pape Thiaw (45) gefunden. Der ehemalige französische Nationalspieler Patrick Vieira wird neuer Trainer der Landesauswahl. Für Vieira ist es die erste Anstellung als Nationaltrainer.

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Als Spieler kommt Veira auf über 100 Länderspiele für Les Bleus. Gekrönt wurde seine Karriere durch den Weltmeistertitel 1998. Als Trainer war er bisher nur im Vereinsfußball tätig. Zuletzt trainierte er bis November 2025 den FC Genua.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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