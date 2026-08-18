Frankreich-Legende wird Senegal-Trainer

Der Senegal hat einen Nachfolger für Pape Thiaw (45) gefunden. Der ehemalige französische Nationalspieler Patrick Vieira wird neuer Trainer der Landesauswahl. Für Vieira ist es die erste Anstellung als Nationaltrainer.

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Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale A du Sénégal. La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.



Bienvenue au Sénégal, Coach ✅ pic.twitter.com/eJca5zNXkn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 18, 2026

Als Spieler kommt Veira auf über 100 Länderspiele für Les Bleus. Gekrönt wurde seine Karriere durch den Weltmeistertitel 1998. Als Trainer war er bisher nur im Vereinsfußball tätig. Zuletzt trainierte er bis November 2025 den FC Genua.