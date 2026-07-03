RB verleiht Schlieck
RB Leipzig verleiht Torhüter Timo Schlieck erneut. Der 20-Jährige spielt in der kommenden Saison bei Drittligist SC Verl. In der vergangenen Saison hatten die Sachsen Schlieck bei der SpVgg Greuther Fürth geparkt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Timo Schlieck wechselt auf Leihbasis zum SC Verl 🤝— RB Leipzig (@RBLeipzig) July 3, 2026
Torhüter Timo #Schlieck schließt sich zur kommenden Saison auf Leihbasis dem @SCVerl an. Der 20-Jährige wird für ein Jahr an den Drittligisten verliehen.
Viel Erfolg, Timo! 🫶
🔗 https://t.co/3PcgeaoeKA pic.twitter.com/jz7rCXd7Wp
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden