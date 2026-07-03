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RB verleiht Schlieck

RB Leipzig verleiht Torhüter Timo Schlieck erneut. Der 20-Jährige spielt in der kommenden Saison bei Drittligist SC Verl. In der vergangenen Saison hatten die Sachsen Schlieck bei der SpVgg Greuther Fürth geparkt.

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