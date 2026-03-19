Adil Aouchiche (23) von Schalke 04 darf sich über seine erste A-Länderspiel-Nominierung freuen. Der algerische Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat den Spielgestalter für die anstehenden Länderspiele gegen Guatemala (27.3.) und Uruguay (31.3.) in das Aufgebot berufen.

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Aouchiche ist in Frankreich geboren und durchlief dort die Jugend-Auswahlmannschaften. Nun entscheidet er sich für Les Vert. Mit dabei sind zudem Ramy Bensebaini (30) von Borussia Dortmund, Ibrahim Maza (20) von Bayer Leverkusen, Farès Chaïbi (23) von Eintracht Frankfurt und Mohamed Amoura (25) vom VfL Wolfsburg.