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Internationale Freundschaftsspiele

Aouchiche vor Algerien-Debüt

von Remo Schatz
1 min.
Adil Aouchiche mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Adil Aouchiche (23) von Schalke 04 darf sich über seine erste A-Länderspiel-Nominierung freuen. Der algerische Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat den Spielgestalter für die anstehenden Länderspiele gegen Guatemala (27.3.) und Uruguay (31.3.) in das Aufgebot berufen.

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Équipe d'Algérie de football
قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا للمبارتين الوديتين أمام غواتيمالا والأوروغواي

#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿
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Aouchiche ist in Frankreich geboren und durchlief dort die Jugend-Auswahlmannschaften. Nun entscheidet er sich für Les Vert. Mit dabei sind zudem Ramy Bensebaini (30) von Borussia Dortmund, Ibrahim Maza (20) von Bayer Leverkusen, Farès Chaïbi (23) von Eintracht Frankfurt und Mohamed Amoura (25) vom VfL Wolfsburg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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