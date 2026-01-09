Der Knackpunkt bei Gulácsi

Péter Gulácsi (35) müsste für eine Verlängerung bei RB Leipzig wohl deutliche Gehaltsabstriche hinnehmen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Hintergrund sei, dass die Sachsen im Sommer einen Wechsel auf der Torhüterposition planen. Dann endlich soll Maarten Vandevoordt (23) den Platz von Gulácsi als Nummer eins einnehmen.

Der Ungar ist vertraglich lediglich bis zum Ende der Saison an RB gebunden und zeigt weiterhin überzeugende Leistungen. Von FT wurde er zum drittbesten Keeper der Hinrunde gekürt. Wird Gulácsi zur Nummer zwei degradiert, ist sein Topgehalt von bis zu 5,5 Millionen Euro nicht mehr zu rechtfertigen. „Es geht auch um das Wirtschaftliche. Wir wollen auf ein gesundes Maß bei den Gehaltskosten“, stellt Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer klar. Ein Winterabschied von Gulácsi sei derweil kein Thema.