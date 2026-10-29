Bei Hannover 96 kündigt sich ein größeres Personalbeben an. Die ‚Neue Presse‘ berichtet, dass das Aus von Jonas Boldt bevorsteht. Der Geschäftsführer soll zeitnah von seinen Aufgaben entbunden werden, intern sei die Entscheidung bereits gefallen. Auch Sportdirektor Ralf Becker scheint nicht mehr lange im Amt zu sein.

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Als Ersatz wolle man einen Funktionär installieren, der die beiden frei werdenden Posten in Personalunion übernehmen kann. Was das für Coach Sandro Wagner bedeutet, ist unklar. Boldt sagte gestern Abend noch auf die Frage, ob Wagner weiterarbeiten dürfe: „Solange ich da bin, auf jeden Fall.“ Das könnte sich zeitnah erledigt haben.