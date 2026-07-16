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Köln: Klarer Plan mit Bakatukanda

von Remo Schatz - Quelle: Geissblog
1 min.
Elias Bakatukanda (r.) im Spiel gegen RB Salzburg @Maxppp

Elias Bakatukanda (22) könnte vom 1. FC Köln auch in der neuen Saison verliehen werden. Entsprechende Überlegungen bestätigt Sportchef Thomas Kessler gegenüber dem ‚Geissblog‘: „Nach der Leihe nach Linz könnte noch eine Leihstation sinnhaftig sein. Das planen wir mit ihm, da haben wir die Gespräche schon geführt.“. Laut dem Onlineportal haben sich bereits „deutsche Zweitligisten und ambitionierte Drittligisten genauso nach ihm erkundigt wie Vereine aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und Portugal“.

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Beim FC Blau-Weiß Linz hatte Bakatukanda vom Start weg einen Stammplatz. Anfang Dezember bremsten ihn aber zunächst Adduktorenbeschwerden aus. Erst am letzten Spieltag Mitte Mai konnte der Innenverteidiger sein Comeback feiern. Ende Mai musste sich der gebürtige Kölner einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Am gestrigen Mittwoch begann Bakatukanda mit dem Individualtraining, mit einem Leih-Deal wird demnnach erst gegen Ende des Transfermarkts gerechnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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