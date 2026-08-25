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Bundesliga

HSV gibt Transfer-Angebot ab

Der Hamburger SV beschäftigt sich offenbar mit einem neuen Linksverteidiger. Aus Portugal könnte Francisco Moura den Weg an die Alster finden.

von Dominik Schneider - Quelle: Sebastião Sousa-Pinto
1 min.
Francisco Moura steht beim FC Porto unter Vertrag @Maxppp

Beim Hamburger SV glühen die Telefondrähte in der Geschäftsstelle. Eine Woche vor Ablauf der Transferperiode schrauben die Hanseaten noch kräftig an einigen Stellschrauben des Kaders. Nachdem gestern mit Terem Moffi (27) ein neuer Angreifer verpflichtet wurde, hat man jetzt offenbar einen neuen Verteidiger ins Visier genommen.

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Bei Jacques Ekomié (23) vom SCO Angers geht der HSV nach FT-Informationen zwar leer aus, bei Francisco Moura vom FC Porto könnte das aber anders aussehen. Der portugiesische Sportjournalist Sebastião Sousa-Pinto berichtet von einem HSV-Angebot für den 27-jährigen Linksverteidiger. Die erste Offerte aus Deutschland soll aber noch nicht ganz den Erwartungen der Portugiesen entsprochen haben.

Allerdings gehen alle Beteiligten davon aus, dass der Bundesligist zeitnah mit einem erhöhten Angebot nachbessert. Moura und die Verantwortlichen der Drachen sollen dahingehend zuversichtlich sein, einen Transfer mit den Hamburger abwickeln zu können. Links hinten stehen dem HSV momentan nur Miro Muheim (28) und Youngster Louis Lemke (16) zur Verfügung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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