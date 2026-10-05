Werder reagiert auf Soylu-Gerüchte

Beim SV Werder Bremen plant man fest mit Talent Darwin Soylu (19). „Darwin im Winter abzugeben, ist für uns kein Thema“, betont Sportchef Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ angesprochen auf türkische Medienberichte, laut denen Besiktas den offensiven Mittelfeldspieler als mögliche Winter-Verstärkung ins Auge gefasst hat. Soylu war im Sommer aus der U19 des VfL Wolfsburg zu Werder gewechselt.

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Auf sein Bundesliga-Debüt wartet der technisch versierte Linksfuß noch. „Wenn er sich weiterhin so entwickelt, sind Kadernominierungen für die Bundesliga absolut denkbar“, versichert Fritz, der lobende Worte für Soylu findet: „Wir sind sehr zufrieden mit Darwin. Sein erster Gedanke mit dem Ball ist immer nach vorne gerichtet, er ist ein Fußballer, der stark über das Spielerische kommt. In Sachen Intensität und Entscheidungsfindung kann er sicher noch zulegen, das ist aber völlig normal für einen jungen Spieler.“