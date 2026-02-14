Kompany überrascht in Bremen

Auch gegen Werder Bremen (15:30 Uhr) am heutigen Samstag rotiert Vincent Kompany in der ersten Elf des FC Bayern. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass Min-jae Kim in der Rangordnung der Bayern nach hinten verfrachtet wurde, setzt Trainer Kompany gegen die Grün-Weißen auf den südkoreanischen Nationalspieler in der Startformation.

Auf der Bank sitzt für Kim Dayot Upamecano, der erst im Verlauf der Woche seinen Vertrag an der Säbener Straße bis 2030 verlängert hat. Michael Olise fehlt gelbgesperrt, auf Torejagd gehen deshalb Harry Kane an vorderster Front und dahinter Luis Díaz, Serge Gnabry und Lennart Karl. Raphaël Guerreiro fehlt kurzfristig im Kader aufgrund muskulärer Beschwerden.