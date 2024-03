Vertrag von Trainer-Legende Scolari aufgelöst

Mit Luiz Felipe Scolari ist eine Koryphäe wieder zu haben auf dem Trainermarkt. Wie der bisherige Arbeitgeber Atlético Mineiro mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 75-Jährigen einvernehmlich aufgelöst.

Seit Juni vergangenen Jahres stand Scolari bei Atlético in der Verantwortung. In 41 Pflichtspielen gelang dem routinierten Coach ein Punkteschnitt von 1,63 pro Spiel. In der laufenden Spielzeit geriet der Serie A-Klub aber in eine Formkrise. Drei der bisherigen zehn Partien gingen verloren.