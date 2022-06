RB: Erneute Leihe für Moriba

Ilaix Moriba steht vor einer weiteren Leihe. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sucht RB Leipzig einen Verein, bei dem der zentrale Mittelfeldspieler regelmäßig zum Einsatz kommen kann. Beim Pokalsieger sehen seine Chancen auf Einsatzzeit nach der Verpflichtung von Xaver Schlager (24) nicht rosig aus.

Das Jungtalent kam 2021 für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Sachsen, kam aber in der Bundesliga noch nicht ins Rollen. Vergangenen Winter wurde der 19-Jährige vom FC Valencia ausgeliehen. In La Liga kam der Mann aus Guinea dabei auf 14 Einsätze, nachdem ihm in der ersten Bundesliga-Halbsaison lediglich zwei Kurzeinsätze für RB vergönnt waren.