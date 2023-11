BVB: Ricken erläutert Brunner-Begnadigung

Lars Ricken hat Stellung zu Borussia Dortmunds Vorgehen rund um die Suspendierung von Jugendspieler Paris Brunner (17) bezogen. „Wir haben Gespräche geführt und hatten das Gefühl, dass Paris sein Fehlverhalten eingesehen hat. Nachdem alles aufgearbeitet war, wollten wir ihm auch nicht die Möglichkeit nehmen, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen“, so der BVB-Nachwuchsboss im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Welche Verfehlung zu Brunners vorübergehendem Ausschluss vom Trainings- und Spielbetrieb geführt hatte, ist nach wie vor unklar. In Indonesien wird der Angreifer in den kommenden Wochen an der U17-WM teilnehmen. Anschließend soll er übergangslos wieder in die A-Jugendmannschaft der Borussia integriert werden.