Medien: Reus in Gesprächen mit neuem Klub

Der Gewinn der Champions League soll die Krönung der langjährigen Karriere von Marco Reus bei Borussia Dortmund sein. Im Sommer werden sich die Wege zwischen Spieler und Verein dann trennen. Wohin es den 34-Jährigen ziehen wird, ist noch offen.

Laut ‚The Athletic‘ steht Reus aber bereits in Kontakt mit einem möglichen neuen Arbeitgeber. Dem Bericht zufolge hat der MLS-Klub St. Louis City erste Sondierungsgespräche aufgenommen. Der Prozess befinde sich noch in einem frühen Stadium.

Dass es Reus tatsächlich nach Missouri ziehen wird, sei deshalb alles andere als klar. Denn auch andere Klubs zeigen Interesse am 48-fachen Nationalspieler. Einen Wechsel innerhalb der Bundesliga oder nach Saudi-Arabien soll Reus aber bereits ausgeschlossen haben.

Bürki macht Werbung

In St. Louis würde der 34-Jährige auf seinen ehemaligen Teamkollegen Roman Bürki (33) treffen. Dieser würde Reus nur zu gerne rekrutieren, wie er im Interview mit dem Schweizer ‚blue Sport‘ verrät: „Ich muss ehrlich sagen: Ich probiere alles. Ich schicke ihm immer wieder Nachrichten, wir sind immer in Kontakt.“

Und weiter: „Aber wir sind auch kein Klub, der extrem viel Geld in die Hand nimmt, wir sind in der Gehaltswertung ganz unten. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Geld spielt nun mal eine große Rolle im Fußball. Ich habe Marco auch gesagt, dass ich ihm gleich die Captainbinde geben würde. Ich versuche, ihm das Ganze schmackhaft zu machen. Aber wir sind natürlich nicht die einzige Mannschaft, die Interesse an einem Spieler wie ihm hat.“ Ob das Werben von Bürki erfolgreich sein wird, wird sich zeigen.