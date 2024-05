Zukunft offen: Reus schließt zwei Optionen aus

Die Abschiedstour von Marco Reus bei Borussia Dortmund geht nach dem spektakulären Weiterkommen im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain noch etwas länger. Spätestens nach dem Finale in Wembley am 1. Juni muss sich der 34-Jährige aber konkret mit einer Entscheidung bezüglich seiner Zukunft auseinandersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport Bild‘ kommen zwei Optionen für Reus aber nicht in Frage: ein Wechsel nach Saudi-Arabien und ein Verbleib in der Bundesliga. Weiterhin deutet alles auf ein Abenteuer in der Major League Soccer hin. Die Tendenz sickerte bereits in den vergangenen Wochen durch und wird durch die Sportzeitschrift nun nochmal untermauert.

Lese-Tipp

Pressestimmen zum BVB-Märchen: „Dortmund bricht PSG das Herz“

In St. Louis macht man sich offenbar Hoffnung, die Unterschrift des 48-fachen Nationalspielers zu ergattern. Erst gestern wurde berichtet, dass Ex-BVB-Keeper Roman Bürki (33) Reus gerne zu St. Louis City – dem neusten Franchise in der MLS – lotsen würde.