Eintracht sortiert sechs Spieler aus

Eintracht Frankfurt will im Sommer mindestens sechs Spieler loswerden. Die ‚Bild‘ berichtet von der entsprechenden Streichliste der Hessen. Auf dieser soll zum einen Junior Dina Ebimbe (24) stehen. Der rechte Außenbahnspieler kommt in dieser Saison nur auf 290 Ligaminuten. Ein Wechsel zur AS Monaco platzte im Januar auf der Zielgeraden.

Gehen darf bei einem passenden Angebot auch Niels Nkounkou (24), der in der Linksverteidiger-Hierarchie nur noch die Nummer drei ist. Der Vertrag des Franzosen läuft bis 2028. Kaum noch gefragt ist auch Mahmoud Dahoud (29), der erst im Sommer ablösefrei von Brighton & Hove Albion gekommen war. In der Liga lief Dahoud letztmals im Februar auf.

Keine Zukunft am Main haben zudem die aktuell verliehenen Aurélio Buta (28/Stade Reims), Nacho Ferri (20/KV Kortrijk) und Hrvoje Smolcic (24/LASK). Für alle drei wurden Kaufoptionen ausgehandelt. Noch ist offen, ob diese auch gezogen werden.