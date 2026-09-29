Beim FC Bayern treten im Sommer womöglich Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) ab. Jonas Urbig (23) soll das Vertrauen als Nummer eins erhalten und mit einem erfahrenen Backup unterstützt werden.

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Für diese Rolle gehandelt wurden zuletzt Finn Dahmen (28/FC Augsburg) und Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln). Die ‚Bild‘ bringt einen weiteren Namen ins Spiel: Bernd Leno (34).

Der erfahrene Schlussmann des FC Fulham stehe auf „Bayerns Liste“ und könne sich einen Wechsel zum Rekordmeister vorstellen, heißt es. Nicht zuletzt, da er in der Nähe seiner schwäbischen Heimat leben könnte.

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Leno spielte in der Bundesliga 233 Mal für Bayer Leverkusen, ehe er 2018 zum FC Arsenal wechselte. 2022 ging es weiter zu Fulham. Dort läuft sein Vertrag aus, die Cottagers haben jedoch eine Option zur Verlängerung mit ihrem Stammkeeper.

Schlagzeilen nach DFB-Absage

Ob Leno als genügsamer Ersatzkeeper taugt, der Urbig bei der Entwicklung unterstützt, ist unklar. In die Schlagzeilen geriet der neunfache DFB-Keeper im Oktober 2024, als er eine Einladung zur Nationalmannschaft ausschlug, da er nur als Reservist vorgesehen war. Seitdem wurde Leno auch nicht mehr berufen.