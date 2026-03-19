Klares Wunschziel: Tapsoba plant Bayer-Abflug

Edmond Tapsoba könnte Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ strebt der Innenverteidiger nach dieser Saison einen Wechsel an. Das Wunschziel des 27-Jährigen sei die Premier League. Bayers Schmerzgrenze liegt dem Vernehmen nach bei 40 Millionen Euro.

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Bereits im vergangenen Sommer war ein Tapsoba-Abschied denkbar, der Bundesligist rief seinerzeit laut ‚Sky‘ jedoch eine Ablöse von über 50 Millionen auf. Für die Werkself kommt der Nationalspieler von Burkina Faso in der laufenden Spielzeit bislang auf 36 Einsätze. Sein Vertrag, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 95 bis 100 Millionen beinhaltet, läuft noch bis 2028.