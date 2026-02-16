Bayers Schmerzgrenze bei Tapsoba

Seit sechs Jahren ist Edmond Tapsoba ein integraler Bestandteil des Defensivverbunds bei Bayer Leverkusen. Seine Darbietungen haben längst Anklang gefunden, für einen Verkauf haben die Verantwortlichen der Werkself aber klare Vorstellungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, sind 40 Millionen Euro nötig, um den Innenverteidiger loszueisen. Mehrere namentlich nicht genannte Interessenten befassen sich mit dem 27-Jährigen.

Dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 95 bis 100 Millionen Euro gezogen wird, dürfte derweil ausgeschlossen sein. Tapsobas Vertrag beim Vizemeister läuft noch bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer stellte Newcastle United den Leverkusenern dem Vernehmen nach sogar rund 58 Millionen Euro in Aussicht, zu einem Deal kam es jedoch nicht. In den vergangenen Jahren waren Romano zufolge neben den Magpies auch Paris St. Germain und Tottenham Hotspur am Rechtsfuß interessiert. Verlässt Tapsoba Bayer diesen Sommer?