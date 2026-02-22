Menü Suche
Bundesliga

Bayer länger ohne Badé

von Tristan Bernert
Loïc Badé verlässt verletzt das Spielfeld @Maxppp

Bayer Leverkusen muss in der nächsten Zeit auf Loïc Badé verzichten. Wie der Klub verkündet, hat der Innenverteidiger am gestrigen Samstag im Spiel gegen Union Berlin (0:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Badé wird für mehrere Wochen fehlen.

Der 25-jährige Franzose war im Sommer für 25 Millionen Euro vom FC Sevilla zur Werkself gewechselt. Dort startete er die Saison als Stammspieler, musste zuletzt aber auch immer wieder mal auf der Bank platznehmen.

