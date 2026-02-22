Bayer länger ohne Badé

Bayer Leverkusen muss in der nächsten Zeit auf Loïc Badé verzichten. Wie der Klub verkündet, hat der Innenverteidiger am gestrigen Samstag im Spiel gegen Union Berlin (0:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Badé wird für mehrere Wochen fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Franzose war im Sommer für 25 Millionen Euro vom FC Sevilla zur Werkself gewechselt. Dort startete er die Saison als Stammspieler, musste zuletzt aber auch immer wieder mal auf der Bank platznehmen.