TSG: Berisha vor dem Absprung?

von Leon Morsbach - Quelle: Krone
Mergim Berisha für Hoffenheim im Einsatz @Maxppp

Mergim Berisha könnte es von der TSG Hoffenheim weg und zurück nach Österreich ziehen. Laut Informationen der ‚Krone‘ buhlt der österreichische Erstligist SK Sturm Graz intensiv um die Dienste des 27-Jährigen. In der jüngeren Vergangenheit wurde zudem dem FC Augsburg Interesse nachgesagt.

Berisha war bereits bei vielen österreichischen Klubs aktiv, die Liga wäre für den Stürmer daher kein Neuland. Unter Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer spielt der zweifache deutsche Nationalspieler überhaupt keine Rolle und stand in der laufenden Saison kein einziges Mal im Kader. Der Vertrag des Rechtsfußes im Kraichgau läuft noch bis 2027.

