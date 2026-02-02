Menü Suche
Union: Überraschende Wende bei Leite

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Diego Leite für Union auf dem Feld @Maxppp

Der 1. FC Union Berlin kann doch bis zum Sommer auf Diogo Leite bauen. Laut dem ‚kicker‘ bleibt der Portugiese über den Winter hinaus bei den Köpenickern. Der 27-Jährige stand unmittelbar vor einem Wechsel zu Lazio Rom.

Dieser wird aber zumindest in diesem Transferfenster nicht mehr zustande kommen. Da der Vertrag des Abwehrspielers im Sommer ausläuft, droht dann ein ablösefreier Abgang. Aktuell muss Leite übrigens mit Oberschenkelproblemen pausieren.

