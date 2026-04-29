Aufatmen bei Havertz

Die erneute Verletzung von Kai Havertz ist nicht so gravierend wie befürchtet. Das berichtet ‚The Athletic‘. Der 26-Jährige wird zwar das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Atlético Madrid am heutigen Mittwochenabend (21 Uhr) und wohl auch das kommende Premier League-Duell mit dem FC Fulham am Samstag (18:30 Uhr) verpassen, könnte aber bereits in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft für Deutschland ist somit derzeit nicht gefährdet.

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Am Wochenende hatte sich Havertz beim Spiel gegen Newcastle United (1:0), bei dem er den Siegtreffer vorbereitet hatte, in der 32. Spielminute aufgrund von Leistenproblemen auswechseln lassen. Gunners-Coach Mikel Arteta äußerte nach Spielschluss bereits die begründete Hoffnung , dass es „nicht so schlimm“ sei. Dies hat sich nun bestätigt. Im Saisonfinale um die Meisterschaft steht der Angreifer den Londonern wieder zur Verfügung.