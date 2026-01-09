Roma einig mit Spurs-Verteidiger

Zwischen der AS Rom und Radu Dragusin herrscht offenbar Einigkeit über einen Wechsel. Wie ‚Il Tempo‘ berichtet, sollen zeitnah Kontakte zwischen den Römern und Tottenham Hotspur etabliert werden, um Wechselmodalitäten für den rumänischen Verteidiger auszuloten.

Zur Debatte steht dem Bericht zufolge eine Leihe mit Kaufverpflichtung im Sommer. Der 27-fache Nationalspieler war im Januar 2024 für 25 Millionen Euro vom FC Genua zu den Spurs gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich nicht. Jetzt könnten sich die Wege wieder trennen.